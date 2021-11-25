المشهد اليمني الأول

دعا محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، كافة القنوات والوسائل الإعلامية للنزول الى الحديدة لتغطية كافة جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي في المحافظة.

وقال قحيم، في تصريح للمسيرة اليوم الأربعاء، إن البنى التحتية الخدمية لم تسلم من جرائم تحالف العدوان الذي ليس له هدف غير العدوان والتخريب، حيث تم استهداف كافة المصانع في المحافظة وتسريح عمالها.

وذكر المحافظ أنه تم تشكيل لجنة برعاية من السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي والرئيس المشاط لإعادة تطبيع الحياة في المحافظة. وأوضح أنه لم يلمس أي دور للأمم المتحدة في الرقابة على جرائم تحالف العدوان أو في اعادة الحياة وتطبيع الأوضاع في المحافظة.

وأشار قحيم إلى أن المحافظة استقبلت العديد من المساعدات والخدمات مقدمة من المحافظات في مشهد يعبر عن حقيقة النخوة اليمنية. وأكد أن الحرب على اليمن هي حرب أمريكية وما التصعيد الأخير الا عدوان جديد تقوده أمريكا على الشعب اليمني. مشيرا إلى أن ما يحصل في الحديدة من جرائم حرب ومجازر بحق الشعب اليمني هو مخطط وممنهج بهدف اخضاع الشعب اليمني.