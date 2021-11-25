المشهد اليمني الأول

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، إن اليمن بلاد مهمة وشعب عربي مهم وشعب اسلامي وما يجري على اليمن من قصف وظلم وتدمير هو يؤذي كل الامة الاسلامية.

ودعا النخالة الى الايقاف الفوري للحرب العدوانية العبثية على اليمن، مضيفاً “يجب ايقاف هذه الحرب الظالمة والتعبثية على الشعب اليمني التي تهدر الدماء والاموال عبثاً من اجل الاسرائيلي والامريكي.

وتابع “الشعب اليمني شعب اصيل وهو جزء مهم من محور المقاومة وهو شعب مقاوم وينحاز إلى فلسطين والمقاومة رغم ضروفهم الصعبة”.

وأكد النـخالة بالقول “نحن نعول على الشعب اليمني أكثر من أي شعب أخر رغم الازمة التي يمر فيها.

جاء ذلك في حديثه لبرنامج لعبة الأمم على قناة الميادين أمس الأربعاء.