المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. مجزرة كبرى للإمارات.. مشاهد نوعية تكشف مجزرة كبرى للإماراتيين وتكشف حقيقة أشهر فيلم عربي تم اصدارها حديثا (مشاهد مرعبة حدثت للإماراتيين)

ورد الآن.. مجزرة كبرى للإمارات.. مشاهد نوعية تكشف مجزرة كبرى للإماراتيين وتكشف حقيقة أشهر فيلم عربي تم اصدارها حديثا (مشاهد مرعبة حدثت للإماراتيين)

وزع الإعلام الحربي اليمني، اليوم الخميس، مشاهد حربية، ردا على الفيلم الإماراتي ” الكمين” الذي تم اخراجة اليوم بحقائق زائفه لتلميع صورتها.

وأظهرت المشاهد، كمين حقيقي كبد الإماراتيين خسائر كبيرة في العتاد والعدة، بينهم العشرات من الجنود الإماراتيين، والعديد من المدرعات والأليات.

كما أظهرت المشاهد، ضربة توشكا التي حصدت المئات من الإماراتيين في ضربة عرفت (بضربة صافر).