المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. انفجارات عنيفة بغارات العدوان على العاصمة صنعاء مستهدفة هذه الأماكن الحساسة ولا زال التحليق مستمر (الأماكن المستهدفة)

شن طيران تحالف العدوان، فجر اليوم الجمعة، عدة غارات شمال العاصمة صنعاء ولا زال التحليق مستمر.

واستهدفت غارات العدوان قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي ولا زال تحليق مستمر.

وقال مواطنون ان انفجارات عنيفة سمعت قبل قليل دوت في ارجاء العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي معبرين عن استنكارهم الشديد ازاء استمرار غارات العدوان على المناطق الاهلة بالسكان في العاصمة.

وكانت أعلنت وسائل اعلام التحالف عن تحركات مشبوهة في مطار صنعاء الدولي، وذلك تمهيدا لقصفة.