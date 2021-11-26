المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. اشتعال جبهة الساحل من جديد وتفاصيل كاملة لمجزرة كبرى والزحف الكبير الذي أشعل جبهة الساحل الغربي من جديد ونتائجه على جميع الأطراف (تفاصيل حصرية)

ورد الآن.. تفاصيل مجزرة كبرى والزحف الكبير الذي أشعل جبهة الساحل الغربي من جديد ونتائجه على جميع الأطراف (تفاصيل حصرية)

أفادت مصادر عسكرية، اليوم الجمعة، عن مصرع العشرات من فصائل مرتزقة العدوان المدعومة اماراتيا، معظمُهم من المحافظات الجنوبية، نتيجةَ قصف مجهول في محافظة الحديدة.

وأفادت مصادرُ إعلامية جنوبية بأن قواتِ الجديش واللجان الشعبية استدرجت مسلحي “كتيبة بسام المحضار” في “اللواء الثالث مشاه” أثناء تنفيذهم زحفاً عسكرياً شرق مديرية حيس، وأوقعت فيهم قتلى وجرحى، مبينة أن العملية خلفت 14 قتيلا و22 جريح من “كتيبة المحضار”.

وأكّدت أن القتلى سقطوا صرعى بقذيفتين فقط دون الحديث عن تفاصيل الكمين الذي تم التنكيل بهم أثناء زحف عسكري لهم باتجاه شرق حيس.

وأوضحت أنه تم نقلُ القتلى والجرحى على متن أطقم وآليات عسكرية إلى مدينة عدن وتوزيع العشرات من الجرحى إلى مستشفيات المخا ومستشفيات أطباء بلا حدود والنقيب والبريهي والوالي في عدن، معظمهم اصابتهم بالغة.

وبحسب المصادر الإعلامية أن جثث القتلى ستصل إلى عدن خلال الساعات القادمة من اليوم.

وكان مصدرٌ عسكري أكَّد أن قوات الجيش واللجان الشعبية صدت زحفاً عسكرياً لمسلحي مرتزقة العدوان جنوب شرق حيس أوقع العشرات منهم قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات العسكرية.