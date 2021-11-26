المشهد اليمني الأول

أكد المرتزق عبد العزيز المفلحي، مستشار الخائن الفار عبد ربه منصور هادي نزيل فنادق الكيان السعودي، استعداد الخائن هادي لإقامة علاقات مع كيان العدو الصهيوني.

وقال في مقابلة مع برنامج “قصارى القول” لقناة روسيا اليوم إن الدول التي قامت بخيانة التطبيع مع تل ابيب إنما انطلقت من تحقيق مصالح مشتركة مع كيان الاحتلال الغاصب لفلسطين المحتلة.

وأضاف المرتزق المفلحي، أنه “علينا الاتحاد والنظر إلى المصالح المشتركة” وأشاد المرتزق المفلحي بدور قوى الاحتلال الاماراتي بالعدوان على اليمن.