المشهد اليمني الأول

كشف الإعلام الحربي اليمني في فيلم قصير حقيقة فيلم الكمين الاماراتي، حيث يوثق العمل الضخم للإعلام الحربي اليمني مصير الغزاة الإماراتيين ويكشف حقيقة الفيلم الدعائي الإماراتي “الكمين”.

ووزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد حربية، ردا على الفيلم الإماراتي “الكمـين” الذي تم اخراجه بحقائق زائفه لتلميع صورتها مرتزقتها ومقاتليها الفارين من ارض المعارك .

وأظهرت المشاهد، كمين حقيقي كبد الغزاة الإماراتيين خسائر كبيرة في العتاد والعدة، بينهم العشرات من الجنود الإماراتيين، والعديد من المدرعات والأليات في مديرية موزع بتعز بالساحل الغربي لليمن .

كما أظهرت المشاهد، ضربة توشكا التي حصدت المئات من الإماراتيين في ضربة قاضية عرفت (بضربة صافر ) .