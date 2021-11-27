المشهد اليمني الأول

احرق متظاهرون غاضبون في مناطق سيطرة الاحتلال بمدينة تعز، اليوم السبت، صور المرتزق الفار هادي ورئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك احتجاجا على ارتفاع المواد الغذائية و اسعار القمح والدقيق الى مستويات قياسية.

وجاب المتظاهرون شارع جمال وسط المدينة قاموا خلالها بتشييع رمزي لكيس القمح, في إشارة الى عدم قدرة المواطنين على شرائه.

وجاءت تلك التظاهرة في وقت ارتفاع مخيف لاسعار المواد الغذائية لمستويات قياسية وارتفاع سعر كيس الدقيق إلى 50 ألف ريال في المدينة والمناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال.