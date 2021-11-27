المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. انقلاب كبير على شرعية الفنادق والإصلاح يهاجم التحالف وهادي يتجهز للفرار من السعودية بعد مقتل الشيخ العرادة اثر تقدم كبير في مأرب (تفاصيل صادمة)

ورد الآن.. انقلاب كبير على شرعية الفنادق والإصلاح يهاجم التحالف وهادي يتجهز للفرار من السعودية بعد مقتل الشيخ العرادة اثر تقدم كبير في مأرب (تفاصيل صادمة)

كشفت مصادر مسؤولة في شرعية الفنادق، السبت، عن عزم الفار هادي الفرار من الرياض، وسط أنباء عن قرب إعلان تحالف العدوان نهاية مرحلته.

جاء ذلك، تزامنا مع تشديد السلطات السعودية الرقابة الأمنية على مقر إقامة الفار هادي، ومنعه من أي لقاءات بدون تصريح مسبق من أجهزتها الأمنية.

وأكدت المصادر أن زيادة الحراسة على مقر إقامة الفار هادي وتشديد فرض الإقامة الجبرية عليه، تأتي عقب معلومات شبه مؤكده حصلت عليها الأجهزة السعودية، بشأن محاولة المرتزق هادي الهروب من أراضيها.

وأوضحت أن نجل الفار هادي، ومدير استثماراته في الخارج، المرتزق جلال، اشترى مؤخرا منزلا في أحد العواصم الأوروبية. وأشارت إلى أن جلال يستعد لنقل أسرته إلى أوروبا، في ظل ترتيبات للإطاحة بوالده.

ووفقا للمصادر فإن الفار هادي أبلغ نجله بالتواصل مع أطراف دولية لم تكشف هويتها، لإخراجه من السعودية قبل الإطاحة به، مقابل تمكينها من ملفات في اليمن. وتأتي هذه التحركات، بالتوازي مع حقيقة مساعي تقودها السعودية وأطراف دولية لإزاحة هادي والإصلاح، والدفع بكيانات جديدة في شرعية الفنادق.

حملة اخوانية شرسة على التحالف

على ذات السياق، شنت وسائل إعلام تابعة لميليشيا حزب الإصلاح، السبت، هجوما لاذعا على قوى تحالف العدوان، تزامنا مع مساعي السعودية لإعادة تدوير أدواتها في اليمن.

وقالت قناة بلقيس التابعة للإصلاح في تقرير لها، إن السعودية لم تأتي من أجل اليمنيين، بل من أجل الدفاع عن مصالحها فقط. وأوضح البيان أن تحالف العدوان يحمل مخططات خبيثة تهدف لتدمير اليمن ونهب مقدراته.

وأشار البيان إلى أن السعودية تركز على فتح ممر مائي عبر محافظة المهرة، لتمرير أنابيب النفط، بينما تسعى الإمارات لإحتلال واستثمار الجزر اليمنية والسيطرة على المنافذ البحرية.

ورأى مراقبون أن هذه الاعترافات تكشف حقيقة تواطؤ الإصلاح مع تحالف العدوان، ومشاركته المباشرة في نهب وتدمير البلد، في الوقت الذي يسعى الحزب لتسهيل مهمة التحالف في استنزاف الثروات القومية للبلاد.

مشيرين إلى أن هذه الحقائق تعكس حجم الخضوع الذي وصلت إليه أدوات تحالف العدوان، بعد سكوتها عن هذه الجرائم لأكثر من سبعة أعوام، فيما لاتزال تقاتل تحت جناح التحالف حتى اللحظة.

مصرع الشيخ العرادة على وقع تقدمات كبيرة

وأكدت مصادر عسكرية، أن سبب ازاحة الفار هادي وميليشيا الإصلاح من الواجهة، هو فشلهم العسكري المتواصل، والذي كانه اخره فشلهم في معركة مأرب، الذي يقترب الجيش واللجان الشعبية على حسمها.

وأفادت مصادر عسكرية في محافظة مأرب اليمنية، اليوم السبت، مصرع القيادي العسكري والقبلي البارز في قوات شرعية الفنادق بالمحافظة، الشيخ حسين سالم العراده.

ووفقاً للمصادر فقد قتل العرادة خلال الأسابيع الماضية على وقع تقدم لقوات الجيش واللجان الشعبية في منطقة الوادي آخر مديريات المحافظة التي تفصل الجيش واللجان الشعبية عن السيطرة على مركز المحافظة “مدينة مأرب” وبالتالي سيطرتها الكاملة على محافظة مأرب عامةً.

هذا ولقيت العشرات من قيادات المرتزقة في محافظة مأرب مصرعها خلال الأسابيع الماضية في معاركها مع الجيش واللجان الشعبية في مديرية الوادي كما أكدت المصادر العسكرية.