المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر محلية في الضالع، اليوم الأحد، عن إصابة 10 طلاب إثر غارات لطائرة بدون طيار تابعة للعدوان في جريمة جديدة لتحالف العدوان.

وأضافت المصادر، أن طائرة بدون طيار تابعة للعدوان استهدفت مدرسة زيد الشرجي في الفاخر، تسببت في اصابة عشرة طلاب.

وأفادت المصادر نفسها، عن إصابة عدد من المواطنين إثر غارة أخرى لطائرة بدون طيار تابعة للعدوان استهدفت محطة الشرجي في الفاخر.

كما استهدف طيران تحالف العدوان الساحل الغربي، اليوم بعدة غارات بمحافظة الحديدة.

وكان استهدف طيران تحالف العدوان محافظتي مأرب والجوف بـ15 غارة خلال الساعات الماضية.