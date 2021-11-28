المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة وتصدر اعلان رسمي جديد يثير ارتباح آلاف المواطنين (وهذا ما سيحدث بعد يومين)

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة وتصدر اعلان رسمي جديد يثير ارتباح آلاف المواطنين (وهذا ما سيحدث بعد يومين)

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لصنعاء، أن يوم الثلاثاء المقبل، إجازة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال المجيد الـ30 من نوفمبر.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم، أن الثلاثاء إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، بمناسبة عيد الاستقلال المجيد استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م المادة رقم (3) الفقرة (7) بشأن الإجازات والعطل الرسمية.

وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والإعلام، أحر التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس ومنتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية، وكافة أبناء الشعب اليمني.