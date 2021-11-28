المشهد اليمني الأول

الساحل الغربي.. تفاصيل كاملة عن زحف واسع في جبهة الساحل الغربي خلال الساعات الماضية ونتائج الخسائر على مستوى جميع الأطراف

أفادت مصادر عسكرية في الحديدة، أن الجيش واللجان الشعبية قاموا بصد زحف واسع لمرتزقة العدوان في جبهة الساحـل الغربي.

وأضافت المصادر، ان قوات الجيش واللجان الشعبية صدت زحف واسع لمرتزقة العدوان، في جبهة الساحـل الغربي باتجاه شرق حيس.

وأكدت، تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في العدد والعتاد، أثناء الزحف الذي استمر عدة ساعات، دون تحقيق اي تقدم.

وأوضحت، ان الزحف الفاشل لمرتزقة العدوان كبدهم احراق عدة مدرعات، ومصرع واصابة العشرات منهم دون تحقيق اي تقدم.