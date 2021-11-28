المشهد اليمني الأول

انشق ما يقارب 1700 جندي من صفوف مرتزقة العدوان، ملتحقين بركان حضن الوطن لحكومة صنعاء.

ورحب ناب وزير الخارجية الإستاذ حسين العزي، بعودة مستشار محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة، سابقا، إلى العاصمة صنعاء.

جاء ذلك في تغريدة حسين العزي، قال فيها: ”رحم الله إمرئ عرف الباطل فاجتنبه وعرف الحق فاتبعه”.

مضيفا: “مرحبا بالأخ العزيز عبدالله نكير مستشار محافظة مأرب. ستبقى صدورنا مفتوحة لكل الأحرار في حزب الاصلاح ولكل يمني غيور غادر صفوف الباطل والعدوان الاجنبي والتحق بصف اليمن والوطن والشعب”. وتابع العزي، قائلا في تغريدته على حسابه بموقع “تويتر” السبت: “ونقول للجميع: الهَمَامْ الهَمَامْ. ‘الوقت من ذهب‘”.

من جانبها، بثت قناة “المسيرة”، تصريحا مصورا للمنشق عبدالله نكير، دعا فيه أبناء مأرب للوقوف الواحد ضد الاحتلال السعودي الأمريكي الإماراتي وكذلك منهم في أماكن الاحتلال بالرجوع ومراجعة أنفسهم”.

والشيخ عبدالله نكير، كان يعمل مستشارا لمحافظ مأرب الشيخ المرتزق سلطان العرادة، ويعد من القيادات التنظيمية في فرع حزب التجمع اليمني للإصلاح في مديرية العبديه.