المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. استنفار غير مسبوق في صفوف طارق عفاش بعد عملية سرية لاستخبارات صنعاء كادت تعرض حياة طارق للخطر ( تفاصيل خطيرة وصادمة)

ورد الآن.. استنفار غير مسبوق في صفوف طارق عفاش بعد عملية سرية لاستخبارات صنعاء كادت تعرض حياة طارق للخطر ( تفاصيل خطيرة وصادمة)

كشف مصدر عسكري مطلع، عن استنفار غير مسبوق في صفوف طارق عفاش، اثر تسريب معلومات استخباراتية ووثائق سرية وخرائط عسكرية حساسة، تتعلق بالخطة العسكرية لتقدم قوات مرتزقة العدوان في محافظتي تعز وإب، الى يد استخبارات صنعاء قبل الأيام الأولى لاندلاع المعركة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواعي أمنية، إن قيادات عسكرية في القوات المشتركة التابعة لمرتزقة العدوان، سربت معلومات استخباراتية ووثائق سرية وخرائط عسكرية في غاية الخطورة والسرية لقيادات الجيش واللجان الشعبية حول مخطط طارق عفاش وتحركات قوات المرتزقة خلال المرحلة القادمة.

وأضاف المصدر أن قيادي في محور تعز أفشى معلومات لاستخبارات الجيش واللجان الشعبية حول نية طارق عفاش السيطرة على محافظتي تعز وإب.

وفي سياق متصل أكدت مصادر استخباراتية خاصة، أن قيادات عسكرية رفيعة لم تسمها المصادر أوعزت لقيادي عسكري كبير في محور تعز بتسريب المعلومات والخرائط للجيش واللجان الشعبية، بعد أن حصل عليها المحور أثناء فترة المشاورات والمفاوضات مع طارق عفاش لتنسيق العملية.

وأضافت المصادر أن تلك المعلومات لم تكن كافية للاستخبارات التابعة لصنعاء، وهو ما دفعها للبحث عن بقية تفاصيل الخطة، والتي تأكد لنا انها حصلت عليها بشكل تفصيلي. وأشارت إلى أن صنعاء تنبهوا لذلك قبل تنفيذ المهمة من قبل قوات طارق عفاش والعمالقة في حادثة مشابهة لحصول استخبارات صنعاء على مخطط الرئيس السابق على عبدالله صالح قبيل انتفاضة 2 ديسمبر.

وأشار المصدر إلى أن حصول صنعاء على معلومات استخباراتية ووثائق سرية بهذه الأهمية قد أثّر بشكل مباشر على تحركات وخطط طارق والقوات المرتزقة في الساحل الغربي وحد من تقدم قوات العمالقة في جبهات حيس والبرح وضاعف خسائرها وافقدها فرصة مباغتة العدو.

الحادثة تعيد إلى الاذهان تسريب مخطط انتفاضة 2 ديسمبر 2017 للحوثيين قبل اندلاعها، ليأتي بعدها حصول صنعاء على معلومات ووثائق سرية حول مخطط طارق صالح وتحركات قوات المرتزقة في الساحل الغربي اعتبرها مراقبون بالمؤشر الخطير الذي يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن حزب المؤتمر والتشكيلات العسكرية التابعة له مخترقة بقوة من قبل الحوثيين.

وكانت مصادر في القوات المشتركة أعلنت سيطرتها على مفرق مثلث العدين الذي يبعد حوالي 15 كيلو شرق مديرية حيس.

يشار إلى أن مثلث العدين هو شريان الامداد الرئيسي لقوات صنعاء حيث يربط بين محافظتي إب والحديدة ويعتبر طريق مهم لجبل راس والجراحي والمبرز، ويمتد الى سلسله جبلية تطل على سهول تهامة.