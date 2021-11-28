المشهد اليمني الأول

حكومة المرتزقة في مهب الريح.. تفاصيل خيانة عظمى قام بها طارق عفاش في مصر (وهذا ما عمله في مصر اليوم)

أثارت تصريحات الاعلامي الموالي لتحالف العدوان، اليوم السبت، عن لقاء سري عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية جمع ضباط من استخبارات كيان العدو الصهيوني، مع قائد الوية “حراس المرتزقة التابعة لقوات الإمارات في الساحل الغربي ردود افعال واسعة لدى عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

جاء ذلك بعد نشر الإعلامي الجنوبي “مروان الأحمدي”، في تغريدة له قال فيها أن “طارق عفاش” قائد الوية حراس المرتزقة والموالي للإمارات في الساحل الغربي، التقي في مدينة شرم الشيخ المصرية بعدد من ضباط الموساد الصهيوني. وأكد الأحمدي في تغريدته، أن “طارق صالح” يسعى إلى تشكيل حكومة بديلة عن “حكومة المرتزقة” بمباركة كيان العدو الصهيوني.

يشار الى أن لقاءات عديدة سبق وعُقدت بين طارق عفاش وضباط كيان العدو الإسرائيلي في المخاء وقيادات اماراتية، الأمر الذي يكشف بأن طارق أصبح تواجده يشكل خطرا على كيان حكومة المرتزقة ويمثل بعد تلك اللقاءات الموقف الإسرائيلي حسب مراقبون.

من جهة ثانية حذر مصدر تابع لحكومة المرتزقة من تحركات طارق عفاش الأخيرة ومحاولة جر كيان العدو الإسرائيلي الى البلد، وايجاد موطن قدم لها، مؤكدا أن على الشعب اليمني خاصة ابناء الساحل وتعز أن يكون لهم موقف مغاير لما يخطط له طارق عفاش والإمارات.

وأضاف أن السواحل اليمنية في خطر، مشيرا الى أن كيان العدو الإسرائيلي تريد أن تكون حارس البوابة لمضيق باب المندب مستخدمة ايادي الإمارات كطارق وغيره من أذرعها في البلد.