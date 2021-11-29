المشهد اليمني الأول

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مراقبي الاتحاد الأوروبي الذين أتوا إلى بلاده لمراقبة الانتخابات البلدية والمحلية الأخيرة بـ “الأعداء والجواسيس”.

ووفق وكالة “فرانس برس” قال مادورو خلال كلمة بثها التلفزيون الفنزويلي الرسمي إن “أولئك الذين أتوا كأعداء، وفد جواسيس الاتحاد الأوروبي لم يجدوا أي عنصر لينتقدوا النظام الانتخابي” مؤكداً أنهم فشلوا في مهمتهم الرامية إلى تشويه العملية الانتخابية الديمقراطية في بلاده.

وانتقد مـادورو تقرير مراقبي الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات الفنزويلية الأخيرة وقال إنه “مليء بالارتجال ومكتوب بشكل سيئ” مؤكداً أن الانتخابات في بلاده كانت شفافة وموثوقة ونزيهة وآمنة وحرة حققت فيها التشافية نصراً ساحقاً.

وكان الرئيس الفنزويلي طالب المراقبين الدوليين باحترام الشرعية الوطنية لفنزويلا واحترام نتائج الانتخابات البلدية والمحلية التي أجريت في الـ21 من الشهر الجاري.