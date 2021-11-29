المشهد اليمني الأول

بارك المكتب السياسي لأنصار الله، اليوم الإثنين، للشعب اليمني حلول الذكرى 54 لعيد الاستقلال، يوم جلاء آخر جندي بريطاني من جنوب البلاد.

وأشار سياسي أنصار الله الى أن نتذكر في هذه المناسبة تضحيات وبطولات شعبنا التي بذلها في سبيل تحرير جزء كبير من أرض اليمن والذي كان يرزح تحت الاحتلال البريطاني.

وأوضح أن هذه المناسبة تأتي وشعبنا يخوض معركة الحرية والاستقلال، وهو يواجه العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على شعبنا ويحتل جزءا من أرضنا.

ووجه سياسي أنصار الله رسالة الى لمرتزقة والغزاة الجدد، بأن يدركوا أن يوم جلاء آخر ينتظرهم، وسيدحرون ويخرجون من كل شبر من بلدنا العزيز بحول الله وقوته.

وأكد أن تأريخ شعبنا زاخر بالنضال في مواجهة أطماع الغزاة على مر العصور، وهو يؤكد مجددا مواصلة معركة التحرر الوطني حتى تحرير كل شبر محتل من أرض اليمن.

نص بيان سياسي أنصار الله

بسم الله الرحمن الرحيم

نبارك لشعبنا اليمني حلول الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال يوم جلاء آخر جندي بريطاني من جنوب البلاد في 30 نوفمبر 1967م والذي كان ثمرة لثورة 14 أكتوبر 1963م المجيدة.

وفي هذه المناسبة نتذكر تضحيات وبطولات عظيمة بذلها الشعب اليمني في سبيل تحرير جزء كبير من أرض اليمن والذي كان يرزح تحت الاحتلال البريطاني عقودا من الزمن.

وتأتي هذه المناسبة وشعبنا اليمني يخوض معركة الحرية والاستقلال وهو يواجه العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على شعبنا وبلدنا ويحتل جزءاً من أرض الجمهورية اليمنية.

إن ما على الغزاة الجدد إدراكه أن يوم جلاء آخر ينتظرهم وسيُدحرون ويخرجون من كل شبر من بلدنا العزيز بحول الله وقوته فتاريخ شعبنا اليمني زاخر بالنضال في مواجهة أطماع الغزاة على مر العصور، وهو يؤكد مجددا مواصلة معركة التحرر الوطني حتى تحرير كل شبر محتل من أرض اليمن العزيز باذن الله.

المكتب السياسي لأنصارالله -صنعاء

الاثنين24 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق: 29 نوفمبر 2021م