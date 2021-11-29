المشهد اليمني الأول

ضبط مركز شرطة سهيل الجوفي في منطقة حدة بأمانة العاصمة، معملا لتصنيع الخمور وألقى القبض متهمين بصناعة وترويج وبيع الخمور.

وذكر مركز الشرطة أنه ضبط عدد 48 برميلا سعة 120 لتر معبئة بالخمـور، وعدد 7 ضغاطات و6 أسطوانات غاز و9 أكياس سكر سعة 25 كيلو جرام، وأدوات تقطير تُستخدم في تصنيع وإنتاج الخـمور، وذلك في شقتين مدموجتين.

وألقت لقبض على مالكي المعمل وهما المدعو (أ. م. أ. ش) -19 عاما-، صومالي الجنسية، والمدعوة (س. م. أ. ش) -20 عاما-، صومالية الجنسية.

ونوّه مركز الشرطة بأن عملية التفتيش والضبط تمت بموجب أوامر ضبط صادرة عن النيابة. وأُحيل المتهمان للإجراءات القانونية، فيما أُحيلت المضبوطات للجهات المختصة.