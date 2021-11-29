المشهد اليمني الأول

نشرت قناة المسيرة، اليوم الإثنين، خبرا عاجلا، عن لقاء قائد الثورة السد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفد قبائل عدد من مديريات محافظة البيضاء.

وأكد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن محافظة البيضاء مستهدفة من تحالف العدوان وأهلها متضررون لكن مواقفهم ساعدت على تحريرها.

وأضاف السيد عبدالملك بدرالدين في لقائه أن الاجتماعات واللقاءات بين أبناء البلد تقدم صورة حقيقية عما يكون عليه الشعب اليمني من أخوة وتعاون وتفاهم.

وأشار قائد الثورة الى أن الفرصة مهيأة لتعزيز حالة الإخاء والتعاون والسلم الاجتماعي وتحقيق الأمن والاستقرار في محافظة البيضاء.

وأكد قائد الثورة ان الأعداء يسعون لتمهيد سيطرتهم بزرع الفتنة والشتات بين أبناء البلد وتحت كل العناوين، كما دعى إلى تعزيز حالة الصلح العام وحل مشاكل الثارات والنزاعات.

وأشار الى أن المبادرات المجتمعية بتعاون الدولة تحقق أشياء كثيرة لما فيه خدمة المجتمع.

ولفت الى أن يوم الـ30 من نوفمبر يذكرنا بصفحة بيضاء من تاريخ بلدنا تم فيه طرد وجلاء المستعمر البريطاني.

وأكد قائد الثورة أن جريمة العدوان في الحديدة أظهرت وحشيته عندما أخرج جنينا من بطن أمه واستهدف أسرة فقيرة.