المشهد اليمني الأول

تستمر حملة دثروهم الخيرية، التي يديرها شباب يمنيون بالعاصمة صنعاء، لإعانة الأسر اليمنية المتعففة والمشردين بالشوارع.

حيث كانت الحملة الأخيرة، هذا اليوم الإثنين، وتضمنت 130 بطانية تم توزيعهن على الأسر المتعففه في العاصمة صنعاء.

وتضمنت الحملة الأخيرة، أنواع مختلفة من البطانية ذات أسعار مختلفة، 100 بطانية سعر الواحده يصل الى 12الف ريال ، و30 بطانية من نوع آخر يصل سعر الواحده 2300 الف ريال.

وحملة دثروهم، حملة خيرية تقام في أيام الشتاء، ويديرها شباب يمنيون في العاصمة صنعاء، توزع فيها بطانيات لتدثير الفقراء والمساكين والمشردين من البرد الى جانب الأسر المتعففة.