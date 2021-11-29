المشهد اليمني الأول

عاجل.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء (وهذا ما حدث قبل قليل)

عاجل.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء (وهذا ما حدث قبل قليل)

أعلن متحدث شركة النفط اليمنية بصنعاء، عصام المتوكل اليوم الإثنين عن وصول سفينة جديدة للنفط.

وقال متحدث الشركة عصام: بحرية تحالف العدوان السعودي الأمريكي تُفرج عن سفينة الديزل “سي ليون” بعد تكبيد أبناء الشعب اليمني غرامة تأخير تقدر بـ560 الف دولار “ما يعادل 336 مليون ريال يمني”.

ولا زال تحالف العدوان يواصل احتجاز العديد من السفن النفطية، بعد اجراء جميع الخطوات، بينها تصاريح الأمم المتحدة.