المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. غارات وانفجارات عنيفة على العاصمة صنعاء مستهدفة هذه الأماكن الحساسة (الأماكن المستهدفة)

شن طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية عن شن طيران العدوان السعودي الأمريكي في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء 3 غارات على مطار صنعاء الدولي وغارة على حديقة 21 سبتمبر.

وكانت قد استهدفت غارات العدوان السعودي الأمريكي فجر أول أمس، قاعدة الديلمي الجوية بمطار صنعاء الدولي.

يأتي ذلك، بعد حملات دعائية شنتها ماكينة العدوان الإعلامية حول نشاطات جوية في مطار صنعاء الدولي تبريراً لجريمة استهداف الأعيان المدنية التي يجرمها القانون الدولي.

شهداء وجرحى خلال الساعات الماضية

وفي الساعات الماضية شن العدوان السعودي الأمريكي غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا شهداء وجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات، ومستمرًا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

ففي صعدة استشهد موطن وأصيب عشرة آخرون بينهم 5 أفارقة إثر قصف سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه والطريق العام بمديرية شدا، كما شن طيران العدوان غارة على مديرية باقم.

وفي مارب شن طيران العدوان 6 غارات على مديرية الجوبة، و4 غارات على مديرية صرواح. أما في تعز فشن طيران العدوان 3 غارات على منطقة البرح بمديرية مقبنة. كما شن الطيران غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة.

خروقات مستمرة لإتفاق السويد

وفي الحديدة، أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق رصد 74 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة. وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق تحليق 14 طائرة حربية في أجواء الجاح والجبلية وحيس والفازة، و 15 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة والجراحي.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت 14 خرقا بقصف مدفعي لعدد 197 قذيفة، و31 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.