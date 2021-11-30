المشهد اليمني الأول

في الوقت الذي اعترفت فيه بعض قيادات شرعية الفنادق بأنها كانت مجرد مبرر زائف استغله تحالف العدوان لاحتلال اليمن، ومصادرة قراره وفقا لتصريحات سابقة وبيان مشترك صدر عنها اليوم.

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض وناطق أنصار الله، محمد عبدالسلام، رداً على البيان، أن صنعاء كانت على صواب في كل ما أقدمت عليه في مواجهة تحالف العدوان.

وقال عبدالسلام في تصريحات له على منصات التواصل :” كنا والحمدلله على يقين من أول يوم أن العدوان مآله الفشل، وصارحنا شعبنا اليمني بالحقيقة وقلنا بأن العدوان كله شر وأنه يستخدم أدواته لتحقيق مآربه،وأن مصلحة اليمن ليست في التصفيق للتدخل الخارجي بل في مواجهته، وأثبتت سنوات الصراع صوابية ما ذهب إليه شعبنا اليمني وهو مستمر في هذا الطريق.

وأضاف عبد السلام:” وعطفا على ما سبق ومع يقيننا أن مواجهة العدوان والحصار كانت ضرورة لمنع سقوط اليمن تحت الوصاية الأجنبية الأبدية، بسطنا يد الحوار لأفرقاء الداخل ودعوناهم سرا وإعلانا أن تعالوا لكلمة سواء (يمن للجميع) لكنهم أصموا آذانهم ووجهوا إلى الشعب خناجر الغدر وأصروا إلا على أن يكونوا أمراء حرب.

الجدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس نواب المرتزقة عبد العزيز جباري، ورئيس الوزراء السابق بن دغر، أطلقا اليوم الثلاثاء بيانا أكدا من خلاله انتهاء ما يسمى بالشرعية وطالبا في البيان بالوقف الفوري للحرب.

ودعا البيان المشترك الذي صدر عن رئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر وعبدالعزيزجباري لوقف فوري للحرب في اليمن وتشكيل «حلف وطني».

واعتبر بن دغر وجباري أن شرعية الفنادق تنازلت عن دورها لقيادة المعركة في إشارة منهما لمصادرة السعودية والإمارت للقرار كليا من شرعية الفار هادي، التي كانت مبررا للعدوان على اليمن، وأكدا من خلال البيان أن اليمن أصبح أمام وضع كارثي تسبب فيه تحالف العدوان، بما آلت إليه الأوضاع الكارثية في البلاد على كافة الصعد سياسيا واقتصاديا.

واعترف جباري وبن دغر أن تحالف العدوان الذي تشكل تحت مبرر إعادة شرعية المرتزقة لصنعاء كان كذبة كبيرة وأن المعركة مع صنعاء ذهبت لأهداف أخرى، وفقا للبيان.

على ذات السياق، تفاعل الإعلامي المرتزق فتحي بن لزرق، مع بيان بن دغر وجباري، وعلق في تغريده له على حسابه بتويتر.

وقال بن لزرق: أي تحرك سياسي لوقف الحرب في اليمن وإحلال السلام مع الحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة والجمهورية والوحدة العادلة جهد يجب ان يُدعم.

وأضاف، استمرار الحرب وإنحراف بوصلتها وفي ظل حالة تعدد المشاريع على الأرض وغض الطرف عن معاناة الشعب وانهيار العملة امر ووضع غير مقبول ويجب ان يتوقف.