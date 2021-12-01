المشهد اليمني الأول

أعلن أبناء قبائل رسيان والأشجوب والأزد بمديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز في لقاء قبلي حاشد اليوم، النفير العام لرفد الجبهات بالرجال والمال.

وفي اللقاء بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس، وعضوا مجلس النواب أحمد النزيلي، ومحمد أحمد الجنيد، وعضوا مجلس الشورى، بليغ الشامي، ومحمد الزوم، و وكيل المحافظة محمد منير نائف، ومدير مديرية شرعب الرونة اللواء علي القرشي، وعدد من المسئولين والمشايخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية، أكد الحاضرون على استمرار الصمود والثبات ورفد الجبهات بالمال والرجال دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

وأشادت الكلمات بانتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .. مشيرة إلى التمسك بالمبادئ والقيم التي تعزز من التلاحم والاصطفاف بين أبناء اليمن.

وأكدت الكلمات على أهمية التحشيد والنفير العام لدعم الجبهات وإيصال رسالة لقوى العدوان بصمود وجاهزية أبناء تعز للدفاع عن المحافظة.

فيما دعا مدير المديرية إلى التفاعل الجاد مع جهود التحشيد لرفد الجبهات .. مشيدا بمواقف مشائخ وأبناء شرعب في مواجهة العدوان.

وكانت قبائل شرعب دعت المخدوعين في صفوف العدوان للعودة إلى جادة الصواب والإستفادة من قرار العفو العام، ونيل شرف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره إلى جانب الجيش واللجان الشعبية.