المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي ظهر اليوم الأربعاء 01 ديسمبر 2021م، عدد من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصار محلية عن شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارات باتجاه حديقة 21 سبتمبر.

وكان قد شن طيران العدوان فجر اليوم الأربعاء، 6 غارات على مطار صنعاء الدولي، دون أن يبلغ عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين حتى اللحظة.

وكان طيران العدوان قد شن، فجر أمس الثلاثاء، 3 غارات على مطار صنعاء الدولي، وغارة على حديقة 21 سبتمبر.

تأتي الغارات الهستيرية على العاصمة صنعاء في سياق الرغبة الأمريكية باستمرار العدوان على اليمن من خلال التصعيد الواضح في أكثر من ساحة وعلى أكثر من صعيد، الأمر الذي يؤكد زيف دعوات واشنطن للسلام.

خرق مستمر لإتفاق السويد

في السياق يواصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي خروقاته لإتفاق السويد، مستهدفا مديرية حيس ب3 غارات ومنطقة العرج بمديرية باجل بغارة واحدة.

وكان قد أصيب طفل بجروح بليغة، ليل الثلاثاء، نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منطقة العبادية العليا بمديرية الجراحي.

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، مساء الثلاثاء، رصد 112 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن من بين الخروق 3 غارات لطيران تجسسي على الجبلية، وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء الجاح والجبلية وحيس والفازة والجراحي، مشيرة إلى أن الخروق شملت 49 خرقا بقصف مدفعي و18 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

غارات متواصلة على محافظات صعدة ومأرب وحجة

وفي صعدة شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على مديرية الظاهر، فيما استشهد مواطن وأصيب 3 آخرين جراء قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية، كما استهدف قصف مدفعي سعودي منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، بينما أصيب مواطن و10 مهاجرين بنيران الجيش السعودي في منطقتي الرقو والمفتح في ذات المديرية.

وفي مأرب شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 9 غارات على مديرية صرواح، و8 غارات على مديريتي ماهلية والجوبة، وغارة على مديرية رغوان.

وفي حجة شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض.