المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي، اليوم الأربعاء، مشاهد وثقت ما تبقى من حطام طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي واتي تم إسقاطها في محافظة عمران. ووثقت المشاهد لحظة احتراق الطائرة في أجواء منطقة العمشية، كما وثقت المشاهد ما تبقى من حطام الطائرة.

وقد شن طيران العدوان ثلاث غارات جوية على حطـام الطائرة لمحاولة اتلاف ما تبقى فيها من أجهزة وكاميرات وغيرها من التقنيات.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة قد أعلن أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة العمشية بين محافظتي صعدة وعمران.