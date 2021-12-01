المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. تفاصيل مجزرة كبرى لميليشيا الإصلاح بينهم قيادات من العيار الثقيل واحراق وتدمير العديد من الأطقم والمدرعات (تفاصيل صادمة بالأسماء)

أفادت مصادر عسكرية في شبوة، اليوم الأربعاء، عن مجزرة كبرى لميليشيا الإصلاح في جبهة عسيلان.

وأكدت المصادر، مصرع واصابة العشرات من مرتزقة الإصلاح في جبهة عسيلان بشبوة اثر زحف فاشل.

المصادر، أوضحت أن الجيش واللجان الشعبية صدت زحف واسع لمرتزقة العدوان فجر اليوم بالمجبجب جبهة عسيلان.

وكبد الجيش واللجان الشعبية مرتزقة العدوان، خسائر كبيرة في العدد والعتاد، حيث تم احراق واعطاب العديد من الآليات العسكرية.

إضافة الى مصرع واصابة العشرات من المرتزقة، بينهم مصرع القيادي المرتزق/طارق سالم الصوملي بجبهة عسيلان في شبوة.