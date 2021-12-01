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العالم مع موعد حدث عالمي.. تفاصيل ما سيحدث بعد ثلاثة أيام الساعة السابعة والنصف صباحا

العالم مع موعد حدث عالمي.. تفاصيل ما سيحدث بعد ثلاثة أيام الساعة السابعة والنصف صباحا

قالت وكالة ناسا إن الكسوف الشمسي الكلي الوحيد هذا العام سيحدث هذا الأسبوع، ولا يمكن رؤية الحدث الكامل إلا من القارة القطبية الجنوبية.

وسيصل الكسوف، الذي يحدث يوم السبت 4 ديسمبر، إلى أقصى حد له في حوالي الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش للمشاهدين بالقرب من حافة Ronne Ice في القارة القطبية الجنوبية.

وفي حين أن هذا قد يُغفل إلى حد كبير، فإن المشاهدين في أماكن أخرى في نصف الكرة الجنوبي – بما في ذلك أجزاء من أستراليا وتشيلي ونيوزيلندا – سيشهدون كسوفا جزئيا.

ولن يحدث الكسوف الكلي القادم للشمس حتى 8 أبريل 2024، ولكن على عكس حدث هذا الأسبوع، سيكون مرئيا على نطاق واسع في أجزاء من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، في أوروبا، من غير المتوقع حدوث كسوف كلي للشمس هذا القرن. ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، ما يلقي بظلاله على الأرض.

وهناك أنواع مختلفة، اعتمادا على مقدار الشمس الذي يبدو محجوبا للمشاهد في موقع معين. وبالنسبة للكسوف الكلي للشمس – عندما يحجب القمر الشمس مؤقتا تماما لأولئك الموجودين في مركز الظل القمري – يجب أن تكون الأجرام السماوية الثلاثة في خط مباشر.

ويرى المشاهدون أن السماء أصبحت مظلمة جدا، تماما كما لو كان الفجر أو الغسق، في حين أنه قد يكون من الممكن أيضا رؤية هالة الشمس، أو الغلاف الجوي الخارجي، حول القمر. وعادة ما يحجب الوجه المشرق للشمس الهالة.

وتحدث ظاهرة مماثلة، كسوف الشمس السنوي، عندما يظهر القمر أصغر قليلا من الشمس، ويفشل في حجبها تماما ويترك ما يسمى بـ “الحلقة الحلقيّة” حوله في لحظة حدوث أكبر كسوف. ومن المتوقع أن يعبر الكسوف الحلقي التالي أمريكا الشمالية في 14 أكتوبر 2023.

وأوضحت ناسا في منشور بالمدونة: “في بعض الأماكن، بينما لن يتمكن المشاهدون من رؤية الكسوف الكلي للشمس، فإنهم سيشهدون بدلا من ذلك كسوفا جزئيا للشمس”. ويحدث هذا عندما لا تصطف الشمس والقمر والأرض تماما. ستظهر الشمس وكأن لها ظل غامق على جزء فقط من سطحها.

و”سيشهد الجمهور في أجزاء من Saint Helena وناميبيا وليسوتو وجنوب إفريقيا وجورجيا الجنوبية وجزر Sandwich وجزر Crozet وجزر فوكلاند وتشيلي ونيوزيلندا وأستراليا، كسوفا جزئيا للشمس في 4 ديسمبر”.

وحذرت وكالة ناسا من أنه – بالنسبة للعديد من هذه المواقع – سيحدث الكسوف الجزئي في وقت قريب من شروق الشمس أو غروبها. ووفقا لذلك، سيحتاج المشاهدون الراغبون في مراقبة الحدث إلى الحصول على رؤية واضحة للأفق حتى يتمكنوا من رؤية الكسوف فعليا.

وإذا سمحت الأحوال الجوية، تخطط وكالة ناسا للبث المباشر لمشاهدة الكسوف الكلي للشمس كما يظهر في القارة القطبية الجنوبية Union Glacier، على كل من “يوتيوب” وموقع ناسا الإلكتروني.

المصدر: ديلي ميل