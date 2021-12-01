المشهد اليمني الأول

استكملت العاصمة اليمنية صنعاء الترتيبات والتجهيزات الفنية لإقامة اكبر عرس جماعي على مستوى اليمن والمنطقة.

وأكد رئيس الهيئة الشيخ شمسان أبو نشطان أن ساحة الاحتفال – في العاصمة اليمنية صنعاء – أصبحت جاهزة ومهيأة لإقامة الفعالية الخاصة بزفاف 7200 عريس وعروس.

وأشار إلى أن العرس الجماعي ثمرة من ثمار ثور 21 سبتمبر التي جاءت في خدمة الشرائح الفقيرة والمحتاجة وملامسة هموم البائسين من أبناء الشعب اليمني.. مثمناً اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذه الفعالية والمناسبة الاجتماعية.

ولفت إلى حرص الهيئة على اختيار المستهدفين وفق معايير شرعية من الأشخاص الأشد فقراً ممن أرهقتهم أعباء الزمن والفقر والعوز ولم يستطيعوا الزواج وتجاوزت أعمار بعضهم 47 عاماً.

وأشاد أبو نشطان بدور المزكين من رجال المال والأعمال ومبادرتهم في تسليم الزكاة، ليكونوا شركاء في مثل هذه المشاريع الخيرية والإنسانية وصرف الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية.