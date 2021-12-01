المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لكافة المواطنين دون استثناء وتصدر توجيهات جديدة تمس حياة الكثير من اليمنيين (تفاصيل مبشرة)

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لكافة المواطنين دون استثناء وتصدر توجيهات جديدة تمس حياة الكثير من اليمنيين (تفاصيل مبشرة)

وجه الرئيس المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الجهات المعنية، بإنشاء شركات مساهمة للاستثمار في الثروات المعدنية، حاثا على الاهتمام بتدريب وتأهيل قدرات ومهارات العاملين في قطاع التعدين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية عابد النقيب.

وأكد الرئيس المشاط، في اللقاء أهمية البحث عن فرص استثمارية للثروات المعدنية والأحجار الكريمة التي يزخر بها اليمن.

وأشار إلى أن اليمن ما يزال بكراً ويمتلك ثروات معدنية هائلة تمكنه من إقامة الكثير من الصناعات تساهم في زيادة الدخل القومي. مؤكدا أهمية اضطلاع الجهات المعنية بدورها في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع كونه من القطاعات الواعدة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لشريحة واسعة من المجتمع.

وخلال اللقاء، نوقش سير العمل بالهيئة وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، وخططها فيما يتعلق بتنفيذ دراسات استكشافية للمعادن والصعوبات التي تواجهها.

اليمن أرض بكر وواعد لتغطية احتياجات اليمن والمنطقة

على ذات السياق، افتتح وزراء الصحة والنفط والصناعة العاصمة صنعاء المؤتمر الأول للصخور والمعادن الطبية ومعرض الصخور والمعادن وتطبيقاتها الطبية.

وفي المؤتمر الذي تم افتتاحة اليوم بصنعاء، قال رئيس الهيئة العليا للأدوية د محمد الغيلي أن قطاع صناعة الدواء غير الكيميائي واعد في اليمن.

وأكد وزير الصحة، طه المتوكل، أن اليمن أرض بكر امام الاكتشافات والصناعات الطبية من الاعشاب والصخور الطبية والتي يتجه نحوها العالم لعدم وجود أثار جانبية لها.

وأضاف أن القرار السياسي اليوم متوفر لدعم التصنيع الدوائي من مصادر طبيعية صخور او اعشاب تزخر بها اليمن بعد ان عرقلت الوصاية الخارجية ذلك لعقود.

بدورة قال وزير النفط المهندس احمد دارس: نستورد بفاتورة عالية تصل الى 200 مليون دولار سنويا مواد طبية توجد خاماتها في اليمن بكثافة وجودة عالية اكدتها المسوحات الجيولوجية.

وعلق وزير النفط، أحمد دراس، أن الخام اليمني في القطاع الصخري والمعدني واعد بما يغطي احتياجات اليمن والمنطقة في أكثر من مجال تصنيعي.

وزير الصناعة اللواء عبدالوهاب الدرة: الاستغلال الاقتصادي مقتصر حاليا على صخور الأسمنت وللأسف غائب عن كثير من المجالات، وأضاف الدرة: أن الرؤية الوطنية اخذت بعين الاعتبار تنويع مصادر الدخل للدولة وقطاع التصنيع من خامات وطنية واعد بظل دعم سياسي كبير