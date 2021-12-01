المشهد اليمني الأول

هام وخطير.. تفاصيل اجتماع طارئ وخطير بين طارق عفاش وقيادات إماراتية وضباط اسرائيلين من أجل مأرب والساحل الغربي (تفاصيل خطيرة)

أفادت مصادر إعلامية مطلعة، عن اجتماع بين قيادات إماراتية ومصرية وقيادة مرتزقة الإمارات مع ضباط اسرائيليين في شرم الشيخ بمصر لمناقشة الأوضاع العسكرية في اليمن.

وأكدت المصادر، أن الضباط الإسرائيليون قدموا للإماراتيين ومرتزقهم آلية التدريب التي سترسم لـ الإمارات والمرتزق المدعو “طارق عفاش” الخارطة الإسرائيلية للعمل ضمنها في اليمن.

وأضافت المصادر، أن الإجتماع كان في شرم الشيخ بمصر الذي إدارة ضباط إسرائيليون ناقش عدد من المواضيع بما فيها جبهات مأرب المشتعلة إضافة الأوضاع العسكرية في الساحل الغربي