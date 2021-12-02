المشهد اليمني الأول

قالت مصادر لصحيفة الغارديان إن الرياض استخدمت “الحوافز والتهديدات” لإنهاء تحقيق الأمم المتحدة في العدوان على اليمن.

حيث تم إغلاق تحقيق أممي في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في النزاع اليمني بعد حملة ضغط سعودية مكثفة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان.

وقالت مصادر مطلعة على العملية إن السعودية استخدمت “الحوافز والتهديدات” لإجبار أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التصويت ضد تمديد التحقيق المستقل في جرائمها في اليمن.

أثبتت الحملة نجاحها، حيث صوتت أغلبية 21 دولة مقابل 18 دولة في أكتوبر لإنهاء التحقيق، وهي المرة الأولى في تاريخها الممتد 15 عامًا التي يفشل فيها مجلس حقوق الإنسان قرارًا.

وفقًا للتقرير، يُزعم أن المملكة العربية السعودية حذرت إندونيسيا – أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم – من أنها ستمنع الإندونيسيين من السفر إلى مدينة مكة المكرمة إذا لم يصوت المسؤولون الإندونيسيون ضد التحقيق.

كانت إندونيسيا واحدة من 21 دولة صوتت ضد استمرار التحقيق الذي كان من المقرر أن يركز اهتمامها على المساءلة عن جرائم الحرب المحتملة.

وكانت الصين وكوبا وباكستان وروسيا وفنزويلا وليبيا وأوزبكستان من بين الدول التي صوتت ضد القرار، بينما صوتت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل والمكسيك لدعمه. امتنعت سبع دول عن التصويت.

تحدث مسؤولون سياسيون ومصادر دبلوماسية وناشطة عن حالات أخرى استخدمت فيها الرياض نفوذها لتغيير مسار التصويت.

وأعلنت توغو، الدولة الأفريقية التي صوتت أيضًا ضد القرار، في ذلك الوقت أنها ستفتح سفارة جديدة في الرياض، وأنها ستتلقى دعمًا ماليًا من المملكة الخليجية لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب.

قال جون فيشر، مدير هيومن رايتس ووتش في جنيف: “لقد كان تصويتًا صعبًا للغاية. نحن نتفهم أن المملكة العربية السعودية وحلفائها في التحالف واليمن كانوا يعملون على مستوى عالٍ لبعض الوقت لإقناع الدول في العواصم من خلال مزيج من التهديدات والحوافز، لدعم محاولاتهم لإنهاء ولاية آلية المراقبة الدولية هذه.

تقارير “إدانة”

صوت مجلس حقوق الإنسان على تشكيل فريق من الخبراء للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن في عام 2017. ودعمت المملكة العربية السعودية، وهي ليست عضوًا مصوتًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذا الجهد في البداية.

لم يُمنح فريق الخبراء البارزين المعني باليمن (GEE) الإذن بالسفر إلى اليمن، لكن مصدرًا في Guardian قريبًا من الموضوع قال إن تقاريره أصبحت “أكثر إدانة” على مر السنين.

يُعتقد أن هذا قد أثر على قرار المملكة العربية السعودية بتكثيف جهود الضغط التي تبذلها ضد التحقيقات في الحرب في اليمن.

“نتفهم أن المملكة العربية السعودية وحلفائها في التحالف واليمن كانوا يعملون على مستوى عالٍ لبعض الوقت لإقناع الدول في العواصم من خلال مزيج من التهديدات والحوافز”.

جون فيشر، هيومن رايتس ووتش

ويقال إن عدوان السعوديين تسبب في زعزعة الدول التي تدعم التحقيق، بما في ذلك هولندا، التي كانت تقود الجهود.

ولم تعط الدول الأربع – توغو وإندونيسيا والسنغال وبنغلاديش – التي غيرت أصواتها من الامتناع عن التصويت إلى معارضة القرار أي مؤشر على هذا التغيير في موقفها حتى الوصول إلى التصويت.

بعد أسبوع من التصويت، دعت الإمارات، حليف المملكة العربية السعودية في الصراع اليمني ، السنغال لتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال إماراتي سنغالي مشترك.