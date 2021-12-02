المشهد اليمني الأول

كلمة مرتقبة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الرابعة والنصف عصر اليوم

تبث قناة المسيرة والمسيرة مباشر الساعة 4:30 عصر اليوم الخميس كملة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي التي ألقاها خلال فعالية العرس الجماعي الكبير الذي ستشهد ه اليوم العاصمة صنعاء في ساحة جامع الشعب لـ7200 عريس وعروس.

والذي رعته الهيئة العامة للزكاة وأكد رئيس الهيئة الشيخ شمسان أبو نشطان أن العرس الجماعي ثمرة من ثمار ثور 21 سبتمبر التي جاءت في خدمة الشرائح الفقيرة والمحتاجة وملامسة هموم البائسين من أبناء الشعب اليمني، مثمناً اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذه الفعالية والمناسبة الاجتماعية.

ولفت إلى حرص الهيئة على اختيار المستهدفين وفق معايير شرعية من الأشخاص الأشد فقراً ممن أرهقتهم أعباء الزمن والفقر والعوز ولم يستطيعوا الزواج وتجاوزت أعمار بعضهم 47 عاماً.

وأشاد أبو نشطان بدور المزكين من رجال المال والأعمال ومبادرتهم في تسليم الزكاة، ليكونوا شركاء في مثل هذه المشاريع الخيرية والإنسانية وصرف الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية.