المشهد اليمني الأول

انطلقت، صباح اليوم الخميس، في ساحة جامع الشعب بالعاصمة صنعاء، مراسيم العرس الجماعي الأكبر في اليمن لـ7200 عريس وعروس.

وكانت الهيئة العامة للزكاة قد أعلنت، أمس الأربعاء، انتهاء الترتيبات والتجهيزات الفنية لإقامة فعالية العرس الجماعي المركزية بالعاصمة صنعاء.

وأكد رئيس الهيئة الشيخ شمسان أبو نشطان أن ساحة الاحتفال أصبحت جاهزة ومهيأة لإقامة الفعالية الخاصة بزفاف 7200 عريس وعروس.

وأشار إلى أن العرس الجماعي ثمرة من ثمار ثور 21 سبتمبر التي جاءت في خدمة الشرائح الفقيرة والمحتاجة وملامسة هموم البائسين من أبناء الشعب اليمني، مثمناً اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذه الفعالية والمناسبة الاجتماعية.

ولفت إلى حرص الهيئة على اختيار المستهدفين وفق معايير شرعية من الأشخاص الأشد فقراً ممن أرهقتهم أعباء الزمن والفقر والعوز ولم يستطيعوا الزواج وتجاوزت أعمار بعضهم 47 عاماً.

وأشاد أبو نشطان بدور المزكين من رجال المال والأعمال ومبادرتهم في تسليم الزكاة، ليكونوا شركاء في مثل هذه المشاريع الخيرية والإنسانية وصرف الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية.

من جانبه أوضح وكيل هيئة الزكاة رئيس المشروع علي السقاف أن كافة اللجان التنظيمية والأمنية والصحية والإعلامية والفنية والخدمات والتجهيزات والتقنية استكملت أعمالها وجاهزة لتدشين الفعالية التي نسعى من خلالها إلى اداخل الفرحة والسرور على قلب كل العرسان واسر الفقراء والمساكين.

وأكد أن مشروع العرس الجماعي واحد من مشاريع هيئة الزكاة التي تستهدف الفقراء والمساكين لتحصين الشباب في مواجهة الحرب الناعمة وتحقيق التكافل في أوساط المجتمع، داعيا رجال المال والأعمال وكافة الخيرين إلى مساندة جهود الهيئة في مثل هذه المشاريع التي تستهدف الشباب كون الهيئة لا تستطيع أن تستهدف جميع أبناء الشعب اليمني.

ونوه الوكيل السقاف بدور المجتمع في العمل على تخفيض المهور ونبذ العادات السيئة في مراسيم الأعراس لتحقيق التكافل الاجتماعي.