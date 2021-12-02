المشهد اليمني الأول

استخدمت السعودية “الحوافز والتهديدات” كجزء من حملة ضغط لإغلاق تحقيق الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع اليمني، وفقا لمصادر على دراية وثيقة بالأمر.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الجهود السعودية نجحت في نهاية المطاف عندما صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول ضد تمديد التحقيق المستقل في جرائم الحرب. ويمثل التصويت اول هزيمة لقرار في تاريخ هيئة جنيف منذ 15 عاما .

وفي حديث للصحيفة وصف مسؤولون سياسيون ومصادر دبلوماسية وناشطة على دراية داخلية بجهود الضغط حملة خفية يبدو أن السعوديين أثروا فيها على المسؤولين من أجل ضمان هزيمة هذا الإجراء.

وفي إحدى الحالات، يزعم أن الرياض حذرت إندونيسيا – أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان – من أنها ستخلق عقبات أمام الإندونيسيين للسفر إلى مكة إذا لم يصوت المسؤولون ضد قرار 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي حالة أخرى، أعلنت دولة توغو الأفريقية وقت التصويت أنها ستفتح سفارة جديدة في الرياض، وستتلقى دعما ماليا من المملكة لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب.

وقد امتنعت كل من إندونيسيا وتوغو عن التصويت على قرار اليمن في عام 2020. وفي هذا العام، صوت كلاهما ضد هذا الإجراء.

وقد رفض القرار بأغلبية بسيطة 21 صوتا الى 18 صوتا وامتنعت سبع دول عن التصويت . وفي عام 2020، تم تمرير القرار بأغلبية 22 صوتا مقابل 12 صوتا، وامتنع 12 عضوا عن التصويت.

وقال أحد المسؤولين إن “هذا النوع من التأرجح – من 12 لا إلى 21 نعم – لا يحدث فقط.

وقال جون فيشر، مدير هيومن رايتس ووتش في جنيف: “كان تصويتا صعبا للغاية. نحن نفهم أن السعودية وحلفاءها في التحالف واليمن كانوا يعملون على مستوى عال لبعض الوقت لإقناع الدول في العواصم من خلال مزيج من التهديدات والحوافز، بدعم مساعيهم لإنهاء ولاية آلية المراقبة الدولية هذه”.

وأضاف: “إن فقدان التفويض يشكل ضربة قوية للمساءلة في اليمن ولمصداقية مجلس حقوق الإنسان ككل. إن هزيمة ولاية من طرف في النزاع دون سبب سوى التهرب من التدقيق في الجرائم الدولية هو مهزلة”.

صوت مجلس حقوق الإنسان لأول مرة على تشكيل فريق من الخبراء الذين سيحققون في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن في عام 2017.

اشتدت الحرب الأهلية في اليمن في عام 2015 بعد تدخل تحالف بقيادة السعودية، باستخدام الأسلحة التي تم شراؤها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نيابة عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد المتمردين الحوثيين.

وقد قتل أكثر من 100,000 شخص في النزاع وشرد 4 ملايين شخص، بحسب جماعات ناشطة.

وقال أحد الأشخاص الذين تابعوا المسألة عن كثب إن تقارير الخبراء – المعروفة باسم مجموعة الخبراء البارزين المعنية باليمن – ازدادت “إدانة” على مر السنين.

وفي عام 2020، أوصت المنظمة الدولية للأنباء للمرة الأولى بأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على المساءلة عن جرائم الحرب المحتملة. وتضمنت خمس توصيات، بما في ذلك إحالة المسألة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي.

وقال أحد الأشخاص الذين تابعوا الأمر: “أعتقد أن هذه كانت لحظة انطلاق عندما أدرك التحالف السعودي أن هذا الأمر يذهب بعيدا جدا”.

ويبدو أن الدول التي أيدت هذا الإجراء، الذي قادته هولندا، قد فاجأتها التكتيكات العدوانية للسعوديين.

وخلال المفاوضات، لم يثر أي من البلدان التي ستغير الأصوات فيما بعد من الامتناع عن التصويت ب “لا” اعتراضات على القرار، الذي يختلف عن نسخة عام 2020 بطريقة موضوعية واحدة فقط: فهو يسعى إلى تمديد الولاية إلى سنتين بدلا من سنة واحدة.

وقالت مصادر إن “أجراس الإنذار” لم تبدأ تدق إلا قبل أسبوع تقريبا من التصويت لمؤيدي هذا الإجراء، عندما أدركوا أن الحملة السعودية “كانت مختلفة جدا عن السنوات السابقة” – ويرجع ذلك جزئيا إلى أن السعودية انخرطت مع صانعي السياسات في العواصم الفردية في جميع أنحاء العالم.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المسألة: “يمكنك أن ترى كل شيء يتغير، وكانت تلك صدمة. عادة ما تكون مواقف التصويت معروفة قبل أيام من إجراء التصويت.

ولكن في أكتوبر/تشرين الأول، قاومت البلدان الأعضاء تقاسم موقفها النهائي، وهو ما اعتبره مؤيدوها علامة مقلقة على أن بعض البلدان تتعرض لضغوط شديدة.

وقرر مؤيدو القرار المضي قدما في التصويت، على الرغم من أن نتيجته غير مؤكدة.

وقال “إن فوز السعوديين في هذه المعركة على حساب الشعب اليمني أمر فظيع. لكنها أيضا قضية كتاب مدرسي لدول أخرى مثل روسيا والصين لنسف أي تحقيق آخر. لقد هز الجميع حتى النخاع ويتعين ان يكون التدقيق على اعضاء المجلس الذين لا يستطيعون تحمل الضغط ” .

وفي حالة إندونيسيا، من المفهوم أن المملكة العربية السعودية أبلغت بأن شهادات التطعيم الإندونيسية من نوع كوفيد قد لا تكون معترف بها للإندونيسيين المسافرين إلى مكة إذا لم ترفض البلاد هذا الإجراء.

وقال أحد المراقبين إن التهديد المزعوم أظهر أن السعوديين مستعدون “لتكريس” وصولهم إلى الحرمين.

وبعد أسبوع من التصويت، دعت الإمارات العربية المتحدة، حليفة المملكة العربية السعودية في النزاع اليمني، السنغال إلى التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال إماراتي سنغالي مشترك.

وكان الهدف من المجلس هو أن تقوم غرفة التجارة الإماراتية “بتعزيز التعاون” بين “البلدين الصديقين”.