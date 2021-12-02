المشهد اليمني الأول

نقلت صحيفة “​القبس​” الكويتية، عن مصادر لم تسمها اعتقال الامن الكويتي 5 أشخاص جدد في ما أسمته “قضية تمويل حزب الله​”، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 شخصا، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم، حتى يوم الـ13 من الشهر الحالي، في حين ينتظر تجديد الحبس لمعتقلين آخرين”.

وتاتي القضية على خلفية قيام دول خليجية بمحاصرة المقاومتين اللبنانية والفلسطينية حيث حاكمت السعودية الشهر الماضي اعضاء بحركة المقاومة الفلسطينية حماس وعددا من المقيمين الاردنيين بتهمة دعم المقاومة.

وأشارت صحيفة القبس، إلى أن “التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للإستبدال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، لكن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة”، لافتة إلى أن “المعتقلين الجدد أنكروا جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، وأنهم لايقومون بتمويل “ح ز ب الله””.