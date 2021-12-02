المشهد اليمني الأول

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على موظفي السفارة الأمريكية، الذين أمضوا 3 سنوات بموسكو مغادرة روسيا بحلول 31 كانون الثاني المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي: «نعتبر المطلب الأمريكي على وجه التحديد طرداً ونعتزم الرد وفقاً لذلك. بحلول 31 يناير 2022، يجب أن يغادر موظفو السفارة الأمريكية الذين أمضوا في موسكو أكثر من ثلاث سنوات».

وأكدت المتحدثة أن هذا لم يكن اختياراً روسيا « الولايات المتحدة هي من أطلقت مثل هذه اللعبة».

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد حددت في سنة 2020، ومن جانب واحد، مدة إقامة موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصليات العامة في نيويورك وهيوستن بـ3 سنوات فقط.

وقال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشوه الحقائق المتعلقة بمطالبتها الدبلوماسيين الروس بمغادرة البلاد، وأضاف أن الأمر يتعلق بالطرد.