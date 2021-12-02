الرئيسية أخبار وتقارير جرائم العدوان عاجل.. معاودة استهداف العاصمة صنعاء بغارتين مستهدفة هذه الأماكن إشارات سلبية: غارات على العاصمة صنعاء أخبار وتقاريرجرائم العدوان عاجل.. معاودة استهداف العاصمة صنعاء بغارتين مستهدفة هذه الأماكن 2 ديسمبر، 2021 193 المشهد اليمني الأولعاود طيران تحالف العدوان، اليوم، شن عدة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر محلية، أن طيران تحالف العدوان شن عدة غارات على جولة مصعب ببني الحارث. وكان قبل دقائق، شن طيران تحالف العدوان غارة على محيط مطار صنـعاء الدولي. مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب هذا ما أحدثته غارات العدوان من أضرار بعدما استهدفت العاصمة صنعاء اليوم عاجل الآن.. غارات وانفجارات عنيفة لطيران العدوان على العاصمة صنعاء مستهدفة هذه الأماكن الحساسة (أماكن الإستهداف) قائد الثورة: شعبنا اليمني بات اليوم متفردًا في كل المجالات ذات الطابع الإيماني كما في ميدان المعارك والتصدي رغم كل التحديات