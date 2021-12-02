المشهد اليمني الأول

عاود طيران تحالف العدوان، اليوم، شن عدة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، أن طيران تحالف العدوان شن عدة غارات على جولة مصعب ببني الحارث.

وكان قبل دقائق، شن طيران تحالف العدوان غارة على محيط مطار صنـعاء الدولي.