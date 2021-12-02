المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، مساء اليوم الخميس، عن احتدام المعارك هذه الأثناء في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر، أن احتدام مواجهات عنيفه بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان هذه الأثناء في بالجبهه الشماليه لمدينه مأرب.

على ذات السياق، تتواصل المعارك العنيفة، لليوم الثاني، بين قوات الجيش واللجان الشعبية وقوات مرتزقة العدوان من جهة أخرى غرب محافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية في محافظة شبوة، إن مواجهات عنيفة بين الطرفين تواصلت اليوم الخميس، في الصحراء الفاصلة بين مديريتي عسيلان وبيحان، تمكنت خلالها قوات الجيش واللجان الشعبية السيطرة على منطقة “المجبجب” والتقدم باتجاه مواقع قوات التحالف في منطقة “العكد”.

يأتي ذلك بعد ساعات من شن قوات المرتزقة هجوم عسكري فاشل باتجاه مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية، في منطقة الساق، على أمل فصل مديرية بيحان شبوة عن مديرية حريب مأرب.

وكانت –المصادر نفسها- قد أشارت في وقت سابق، إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من اجبار قوات مرتزقة العدوان على الانسحاب باتجاه منطقة “المجبجب” التي سقطت بقبضة قوات صنعاء فجر اليوم.

في غضون ذلك واصلت مقاتلات العدوان شن غاراتها على عدد من مناطق المواجهات في صحراء عسيلان شبوة، خاصة المناطق التي سيطرت عليها قوات الجيش واللجان الشعبية مؤخراً، وذلك في محاولة لايقاف تقدم قوات صنعاء باتجاه حقول النفط في صحراء عسيلان.