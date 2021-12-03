المشهد اليمني الأول

قتل قائد لواء المجد في قوات المرتزقة، العميد المرتزق هلال الخالدي وعدد من جنوده، في مواجهات مع الجيش واللجان في الأطراف الممتدة بين مدينة مأرب ومديرية الجوبة جنوبي مأرب.

وكان الخالدي يتمركز مع قوات لوائه المجد، حرس حدود في منطقة “الأجاشر” الحدودية، في الجوف على الحدود مع نجران السعودية، وقدم ضمن تعزيزات عسكرية أرسلها تحالف العدوان السعودي إلى مأرب الغنية بالنفط والغاز، لمواجهة قوات الجيش واللجان في محاولة لمنعها من التقدم صوب مدينة مأرب شمالي شرق اليمن.

هذا وتدور معارك عنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة، وقوات المرتزقة المسنودة بطائرات تحالف العدوان السعودي في مديرية عسيلان الاستراتيجية غربي محافظة شبوة، بعد يومين إعلان قوات المرتزقة إطلاق عملية عسكرية في محاولة لاستعادة السيطرة على المديرية.

وخلال الساعات الماضية، أكد مصدر ميداني، إفشال قوات الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لقوات المرتزقة والتحالف باتجاه منطقة المُجَبْجَب في مديرية عسيلان بَيحان شبوة شرق اليمن.

وأفاد المصدر الميداني بسقوط قتلى وجرحى من قوات المرتزقة خلال صد الزحف المدعوم بغارات جوية باتجاه بيحان شبوة، وتدمير 4 آليات عسكرية لقوات هادي والتحالف خلال المواجهات .

إلى ذلك، شنت طائرات تحالف العدوان السعودي 4 غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة، واستهدفت مقاتلات تحالف العدوان السعودي بغارتين جويتين منطقة القِرَان بمديرية سَنْحان وبغارتين مماثليتن جبل النمرين في مديرية بني مطر عند الريفين الجنوبي والغربي للعاصمة.

وخلال الساعات الماضية عاودت طائرات تحالف العدوان السعودي استهداف مطار صنعاء الدولي ومحيطه بزعم استخدامه لإغراض عسكرية رغم النفي والتفنيد المتكررين من حكومة صنعاء لتلك المزاعم التي يواصل تحالف العدوان السعودي إطلاقها بشأن مطار صنعاء الدولي المجاور لقاعدة الدَّيْلَمي الجوية، والتي سبق وتعرضت هي الأخرى لغارات جوية للعدوان السعودي في مديرية بني الحارث شمالي صنعاء.