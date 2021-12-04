المشهد اليمني الأول

أعلن متحدث القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، اليوم السبت، إسقاط طائرة تابعة لتحالف العدوان السعودي، في أجواء مأرب.

وقال العميد سريع في تغريدة له على تويتر: تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

وأكد سريع أنه “تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام”.

واختتم سريع بالتأكيد على أن القوات المسلحة “لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة”.