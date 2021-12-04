المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي، اليوم السبت، مشاهد حطام الطائرة التي تم اسقاطها في جبهة الجوبة بمحافظة مأرب.

وأظهرت المشاهد حطام طائرة أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle)، وهي السابعة من نوعها التي يتم اسقاطها في هذا العام.

وكان اعلن العميد سريع، صباح اليوم ان الدفاعات الجوية اسقطت طائرة تجسسية امريكية الصنع في اجواء مأرب.

وقال العميد سريع في تغريدة له على تويتر: تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

وأكد سريع أنه “تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام”.

واختتم سريع بالتأكيد على أن القوات المسلحة “لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة”.