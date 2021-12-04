المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مساء اليوم السبت، غارات على العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر، أن طائرات العدوان شنت ثلاث غارات استهدفت حي النهضة، وغـارات استهدفت مذبح.

وأصيب عدد من المواطنين مساء اليوم السبت، جراء غـارات جوية لطيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، على العاصمة صنعاء.

وقال مصدر أمني بالعاصمة صنعاء، أن طائرات العدوان، استهدفت بثلاث غـارات أحد هناجر المواد الغذائية في حي الأعناب بمنطقة النهضة، في مديرية الثورة.

وأشار المصدر، إلى أن الغـارات تسببت في وقوع خسائر وأضراراً مادية بالغة في منازل وممتلكات المواطنين المجاورة لهنجر المواد الغذائية بحي الاعناب السكني بمديرية معين.