المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. إطلاق عملة جديدة غير الريال اليمني كمؤامرة لتقسيم اليمن وسحق الريال اليمني وازالته من الواجهة (تفاصيل صادمة)

يستعد المُحتل الاماراتي لإطلاق عملة ما يسمى بالجنوب العربي “الدينار” ومنع التعامل بالريال اليمني تمهيدا للتقسيم بنكهة خيانة التطبيع.

أوضحت مصادر اقتصادية أنه يجري حاليا الاتفاق على شكل العملة المحلية لدولة ماتسمى الجنوب العربي، والتي سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن كل الفئات من العملات الجنوبية الجديدة ستحمل برج خليفة ومعالم اثرية جنوبية. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإماراتي ستقوم بدعم عملية تأمين العملة الجديدة لدولة ماتسمى بالجنوب العربي بواقع ملياري دولار، وستكون فئات العملة من فئة 20 دينارا و50 دينار و100 دينار و200 دينار و500 دينار.

وأوضحت المصادر أن دولة ماتسمى بالجنوب العربي ستقوم باصدار التعميمات على مختلف محافظات ومدن ومديريات الجنوب بعدم التعامل مع عملات الريال اليمني وان دولة ماتسمى بالجنوب العربي ستعلن اعترافها بالكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين كشرط لافكاك منه لتوالي الاعترافات الدولية بهذا الكيان الذي يغتال الهوية اليمنية الجنوبية كتكرار لماضي الاستعمار الصهيوني البريطاني في جنوب اليمن.