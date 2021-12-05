المشهد اليمني الأول

عقدت محكمة المنطقة العسكرية المركزية في صنعاء جلستها العلنية الثانية لمحاكمة 18 من الخونة المتهمين بالاشتراك في قتل 26 من أسرى الجيش واللجان الشعبية عام 2015م.

عقب وقوعهم تحت الأسر في الجبهات بمحافظات: تعز ومأرب وعدن والحديدة، إلى جانب تعذيب وإهانة الأسرى، وتسليمهم تسعة آخرين لدول العدوان الغازية، نظير حصولهم على مبالغ مالية.

وفي الجلسة، تم استعراض أدلة الاتهام واستمعت المحكمة إلى ردود المحامين المنصّبين عن المتهمين.

والمتهمون هم:

1- عبدربه منصور هادي

2- علي محسن صالح الأحمر

3- محمد علي أحمد المقدشي

4- طارق محمد عبدالله صالح الأحمر

5- صغير بن عزيز السفياني

6- هاشم عبدالله حسين الأحمر

7- هاني أحمد بن بريك

8- حمدي حسين شكري الصبيحي

9- عبدالغني علي أحمد شعلان

10- علي حسن أحمد غريب

11- مبخوت عبود ربيع الشريف

12- سالم أحمد صالح سمران

13- ناجي علي سعيد عامر منيف

14- خالد مبخوت العرادة

15- مهدي مهدي جابر الهاتف

16- أحمد علي حنشل أبو أسامة

17- نصر علي عوشان

18- سيف عبدالرب قاسم أحمد الشدادي.

وأقرت مواصلة استعراض أدلة الاتهام وردود المحامين المنصّبين عن المتهمين خلال الجلسة القادمة.

أسماء الأسرى الـ26 الذين تم إعدامهم:

1- حميد حمود أبو حلفة

2- كهلان عبدالحكيم حسن الرميم

3- محمد محمد مبخوت العودري

4- هادي أحمد محمد مبطي الدريب

5- حسين حمود علي الجبلي

6- حسن عبدالله حنين الجرادي

7- محمد حميد علي الجرادي

8- محمد علي صالح المرادي

9- عطاس محمد أحمد الكينعي

10- مختار علي الطريم اليوسفي

11- محمد غالب علي العنسي

12- محمد علي صالح اليفاعي

13- أمين حسين علي شوارب

14- محمد أحمد محمد المطري

15- عارف حسن محمد مدير

16- عبدالله محمد هاشم المدومي

17- علي سليمان محمد مغبش

18- مشعل علي صالح عبدالله سراج

19- محمد حسين أحمد أحمد المحبشي

20- خالد أحمد علي عبدالله القريش

21- عبدالله أحسن ناجي الجريدي

22- أحمد صالح أحمد علي جهموس

23- أمين علي محمد قاسم الغرباني

24- صالح غالب غالب مرشد الرماح

25- عبدالحافظ محمد شايف الزودي

26- محمد إسماعيل علي العوش.