المشهد اليمني الأول

ارتفعت حصيلة جرحى جريمة العدوان الأمريكي السعودي بغاراته بحق مواطني حي الأعناب السكني إلى 16 جريحا بينهم إصابات خطرة.

وكان قد أفاد مصدر محلي في وقت سابق بسقوط تسعة جرحى ثلاثة منهم إصابتهم خطرة إثر الغارات التي شنها طيران العدوان، ليل السبت، على هنجر للمواد الغذائية بحي الأعناب السكني بمديرية معين، كما أدت الغارة إلى تدمير مساكن المواطنين المجاورة للهنجر وممتلكاتهم.

وشن طيران العدوان 3 غـارات، مساء السبت، على حي النهضة وغارة على منازل المواطنين في حي مذبح بالعاصمة.

وصعد طيران العدوان الأمريكي السعودي مؤخرا من جرائمه بحق المدنيين في مختلف المحافظات، في ظل صمت أممي مطبق غير مكترث بالضحايا في صفوف الشعب اليمني.

 

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