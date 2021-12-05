المشهد اليمني الأول

ارتفعت حصيلة جرحى جريمة العدوان الأمريكي السعودي بغاراته بحق مواطني حي الأعناب السكني إلى 16 جريحا بينهم إصابات خطرة.

وكان قد أفاد مصدر محلي في وقت سابق بسقوط تسعة جرحى ثلاثة منهم إصابتهم خطرة إثر الغارات التي شنها طيران العدوان، ليل السبت، على هنجر للمواد الغذائية بحي الأعناب السكني بمديرية معين، كما أدت الغارة إلى تدمير مساكن المواطنين المجاورة للهنجر وممتلكاتهم.

وشن طيران العدوان 3 غـارات، مساء السبت، على حي النهضة وغارة على منازل المواطنين في حي مذبح بالعاصمة.

وصعد طيران العدوان الأمريكي السعودي مؤخرا من جرائمه بحق المدنيين في مختلف المحافظات، في ظل صمت أممي مطبق غير مكترث بالضحايا في صفوف الشعب اليمني.

حي الاعناب بصنعاء وهلع المواطنين جراء غارات العدوان عليه قبل ساعه وسيارات الاسعاف تنقل عدد من المواطنين جراء قصف الطيران هنجر للمواد الغذائية قرب شركة يحيى سهيل للتجارة في حي الاعناب بالعاصمة صنعاء بالإضافة إلى أضرار مادية بالمنازل المحيطة. pic.twitter.com/ojepS1fThr — عبدالكريم السلامي بديل (@gbNVgOgRykEEQls) December 5, 2021

لحظة قصف طيران العدوان للاحياء السكنيه حي الاعناب بصنعاء pic.twitter.com/0NB1zVtVqP — Mohammed Abdullah(جديد) (@Mohamme41036837) December 4, 2021