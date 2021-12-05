المشهد اليمني الأول

أدى عدد من المواطنين البحرينيين، ومن بينهم الناشط «علي مهنا»، امس السبت، الصلاة في موقع «مسجد العلويات» الذي هدمته السلطات في بلدة الزنج.

وقد أكد المصلون تمسكهم بالدفاع عن المساجد التي هدمها النظام البحريني في العام 2011، مشددين على ضرورة إعادة إعمارها في أماكنها، كما لفتوا إلى استمرارهم في إقامة الصلاة في بقعها المهدمة بالرغم من تهديد النظام ووعيده.

يذكر أن السلطات البحرينية هدمت مسجد «العلويات» مرتين؛ الأولى خلال الحملة السافرة ضمن الـ38 مسجدا هدمها في العام 2011، والثانية يوم الثلاثاء 7 أغسطس/ آب 2018 حين هدمته وعملت على إزالة بقاياه.