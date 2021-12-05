المشهد اليمني الأول

عُثر على رجل هندي كان من المفترض أن يكون قد مات، وذلك بعدما بقي داخل ثلاجة الموتى في مشرحة المستشفى لمدة تزيد عن سبع ساعات وهو على قيد الحياة، الأمر الذي أثار حيرة كبيرة لدى الأطباء.

وأعلن الأطباء وفاة الرجل المدعو سريكيش كومار (40 عام)، في إحدى مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي بعد أن صدمته دراجة نارية مسرعة، وبعد ذلك تم وضعه في الثلاجة في المشرحة ريثما يتم تشريح الجثة.

وأفاد راجندرا كومار المدير الطبي للمستشفى: بأن “طبيب الطوارئ فحصه، ولم يعثر على أي أثر للحياة وبالتالي أعلن وفاته”.

وأضاف مدير المستشفى: “عندما حضر فريق من الشرطة وعائلته لبدء الاجراءات الإدارية لتشريح الجثة، تبين أنه لا يزال حيا”.