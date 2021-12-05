المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مدينة مأرب، اليوم الآحد، أن 4 انفجارات عنيفة هزت مدينة مأرب.

وأكدت المصادر أن الانفجارات وقعت داخل مقر المنطقة العسكرية الثالثة وسط المدينة، ويرجح ان تكون ناتجه عن انفجارات مخازن أسلحة استهدفت بصاروخ باليستي.

الانفجارات تأتي في وقت احتدمت فيه المعارك عند المدخل الجنوبي للمدينة بعد أيام من التوقف وسط انباء عن تحقيق قوات الجيش واللجان الشعبية تقدم جديد على محور جبهة وادي ذنة الفليحة.

وهز انفجار اخر، مدينة مـأرب، عصر اليوم، بصاروخ باليستي استهدف معسكر صحن الجن التابع لمرتزقة العدوان بمدينة مـأرب.

هذه التطورات دفعت بالمبعوث الأمريكي الذي كان قد تخلى عن اثارة المخاوف بشأن “سقوط مأرب” إلى التعبير مجددا عن قلقه من التطورات الحالية ما يعكس مخاوف أمريكية حقيقة من دخول قوات صنعاء المدينة.

المبعوث تيم ليندركينغ وخلال لقاء مع والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي دعا إلى ما وصفه بوقف التصعيد في جبهات القتال بالمدينة.