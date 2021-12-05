المشهد اليمني الأول

نظم أبناء مديرية نهم بمحافظة صنعاء، اليوم الأحد، وقفة حاشدة لدعوة المغرر بهم العودة إلى حضن الوطن وإعلان البراءة من الخونة والمرتزقة في صف العدوان.

وندد المشاركون في الوقفة بحضور وكيل أول المحافظة حميد عاصم ووكيلا المحافظة مانع الأغربي ومحمد دحان، بالتصعيد الأمريكي وتشديد الحصار وجرائم وانتهاكات تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.

واعتبر الوكيل عاصم جريمة اعدام عشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي، جريمة إرهابية مكتملة الأركان وفعل اجرامي لم يحدث في تأريخ اليمن.

وأكد أن الحل الوحيد والخيار الأمثل هو مواصلة مشروع النضال الوطني والدفاع عن السيادة وكرامة الشعب وطرد الغزاة وتطهير المحافظات المحتلة من دنسهم.

وحث وكيل أول المحافظة، أبناء وقبائل مديرية نهم، على الوقوف صفا واحدا في التصدي لشائعات ومخططات تحالف العدوان وكسر رهان العدو بالتلاحم وتعزيز الصمود ورفد جبهات العزة والبطولة.

وأعلن بيان صادر عن الوقفة براءة أبناء وقبائل مديرية نهم من أفعال وجرائم المرتزقة وكل الخونة بصفوف العدوان، والتأكيد على المضي في جهود دعم المرابطين في الجبهات للذود عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره.